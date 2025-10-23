Un joven muere aplastado por una bóveda funeraria

Este tipo de estructuras suelen construirse con cemento, metal o plástico y pueden pesar hasta 100 kg.

Un trabajador de una funeraria de Dallas (EE.UU.) falleció el lunes luego de que una bóveda funeraria se derrumbara sobre él, informan medios locales.

Angel Anthony Rojas, de 24 años, realizaba sus labores en la funeraria Restland Funeral Home cuando quedó atrapado de cintura para abajo por la estructura, que había sido apilada afuera de la funeraria.

Aunque un equipo de bomberos acudió al lugar y utilizó bolsas de aire y y equipos de separación para rescatarle, el joven no resistió y falleció más tarde en un hospital.

Las bóvedas funerarias son contenedores que recubren los ataúdes para protegerlos de las condiciones externas como la presión del suelo y el agua. Estas estructuras suelen construirse con materiales como cemento, metal o plástico.