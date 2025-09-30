Un hombre extraviado encendió una fogata para ser rescatado y desató un incendio forestal

Según se informa, al iniciar el ascenso a la montaña, el hombre no brindó información acerca de la ruta que tomaría.

Un montañista, identificado como Carlos Blanco, provocó accidentalmente un incendio forestal de casi 300 hectáreas en Cerro Azul, Jujuy, Argentina, cuando trató de generar humo mediante una fogata para facilitar su rescate al hallarse perdido, informan medios locales.

Al iniciar el ascenso, Blanco no brindó información acerca de la ruta que tomaría, y luego de alcanzar la cima se extravió debido a una densa niebla. Tras varios días perdido, decidió encender una fogata en una zona de pastizales y difícil acceso, lo que ayudó a los rescatistas a encontrarlo, pero que a la vez derivó en la propagación rápida de las llamas.

Las autoridades pudieron localizar al hombre con éxito, gracias al humo, pero el incendio se propagó y aún sigue activo. El director de Incendios de Vegetación y Emergencias Ambientales, Marcelo Torrico, afirmó que el siniestro está «circunscripto y contenido, no extinguido», y que los brigadistas cuentan con la colaboración de guías locales para acceder a la zona.

Ante los daños ecológicos provocados, la normativa local contempla sanciones por encender fuego sin medidas de seguridad o en zonas prohibidas, lo que puede resultar en multas proporcionales al alcance ambiental. El Ministerio de Ambiente de Jujuy, por su parte, evalúa adoptar acciones legales contra Blanco.