Un ataque con cuchillo en Taiwán deja al menos tres muertos y 11 heridos

Al menos tres personas murieron y otras 11 resultaron heridas en varios ataques el viernes en el metro de Taipéi, informó la policía taiwanesa en un nuevo balance este sábado (20.12.2025).

Según las autoridades de Taiwán, un hombre de 27 años detonó bombas de humo en la principal estación de la capital durante la hora pico nocturna, antes de iniciar una violenta agresión con arma blanca.

El ataque se extendió por la estación principal, un distrito comercial subterráneo y otra parada de metro, añadió la policía.

El sospechoso, que era buscado por evadir el servicio militar, murió en lo que parece ser un suicidio, había dicho el alcalde de Taipéi en una rueda de prensa el viernes por la noche.

Las autoridades lo calificaron de «acto deliberado», pero dijeron que el motivo no estaba claro de inmediato.