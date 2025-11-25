Tres muertos en otro trágico accidente en Chile: dos de las víctimas eran argentinos

Dos vehículos chocaron de frente en la región de Valparaíso, en la autopista Los Andes. Dos niños, nietos de la pareja mendocina fallecida, están internados en estado grave

Al menos dos argentinos y un chileno fallecieron este martes en un accidente vial ocurrido en la autopista Los Andes, en las cercanías de la comuna de San Felipe, ubicada en la región de Valparaíso, en Chile. El impacto, además, dejó a dos niños en estado grave.

El hecho involucró a un Fiat Cronos con patente argentina, proveniente de Mendoza, y una SUV de matrícula chilena conducida por un ciudadano de origen brasileño que residía y trabajaba en Chile, concretamente en el Hospital de Llay Llay, informó la Policía de Carabineros.

El accidente, que se produjo a primera hora del martes, tuvo como consecuencia a dos menores de edad heridos, de 11 y 13 años, quienes serían los nietos de la pareja mendocina fallecida. Ambos chicos fueron atendidos de urgencia en hospitales de la zona, según confirmaron las autoridades a medios locales como losandesonline.cl.