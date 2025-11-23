Tragedia en Vietnam: lluvias dejan 90 muertos y miles de personas sin electricidad ni agua

Al menos 90 personas perdieron la vida en inundaciones y deslizamientos de tierra en el centro de Vietnam provocados por fuertes lluvias a principios de esta semana, así lo informó hoy la prensa estatal del país asiático, citando a la agencia de prevención de desastres nacional.

Lluvias torrenciales en Vietnam dejan al menos 90 personas muertas y 12 desaparecidas tras devastadoras inundaciones

Desde el pasado fin de semana, el país se ha visto sacudido por intensas precipitaciones que ya dejan al menos 90 muertos, una cifra alarmante frente a las 55 reportadas apenas este sábado. Asimismo, 12 personas continúan desaparecidas, según informan las autoridades vietnamitas que trabajan contrarreloj en las zonas de desastre.

Las intensas lluvias provocaron múltiples deslizamientos de tierra en rutas principales en las Tierras Altas Centrales de Vietnam, complicando severamente las labores de rescate y ayuda humanitaria. Las líneas ferroviarias y carreteras quedaron completamente sumergidas bajo metros de agua y lodo, dejando a miles de personas varadas sin posibilidad de evacuación inmediata.

Las inundaciones y deslizamientos de tierra causados por las intensas y prolongadas lluvias afectan gravemente a provincias del centro y el sur del país. Dak Lak y Khanh Hoa son las más castigadas por este fenómeno natural, con cerca de medio centenar de personas fallecidas entre ambas regiones, según datos difundidos por el Ministerio de Agricultura y Medioambiente vietnamita.

Tras días de aislamiento total, las autoridades finalmente pudieron distribuir ayudas en las zonas más afectadas y remotas. Alimentos, suministros médicos y ropa, entre otros artículos de primera necesidad, están llegando a Dak Lak, cuyas comunidades han estado durante días sin electricidad, señal telefónica, ni agua potable.

Los habitantes de estas zonas continúan utilizando canoas, barcas y hasta tablas de surf para desplazarse entre las calles inundadas, informan medios oficiales que han documentado la magnitud del desastre.

Los daños causados por el temporal se estiman en alrededor de nueve billones de dong, equivalentes a unos 342 millones de dólares, de acuerdo con evaluaciones oficiales preliminares que podrían aumentar conforme se acceda a más zonas afectadas. El Ejecutivo vietnamita ha anunciado que distribuirá 1,1 billones de dong (unos 41.8 millones de dólares) entre las provincias de Khanh Hoa, Dak Lak, Lam Dong y Gia Lai para apoyar la recuperación tras el desastre natural.

Aunque las lluvias han disminuido desde el pasado viernes, las precipitaciones persisten en varios puntos de la mitad sur de Vietnam, indica la plataforma meteorológica Zoom.earth, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate de los desaparecidos.

A lo largo de la semana, se han registrado acumulados superiores a los 1,500 milímetros de precipitación en distintas áreas del país, una cantidad brutal de agua caída en pocos días, señaló el Departamento de Prevención y Control de Desastres.

El Sudeste Asiático atraviesa una temporada de tormentas tropicales y tifones especialmente dura que está cobrando cientos de vidas. Este noviembre, el tifón Kalmaegi dejó seis víctimas mortales en el centro de Vietnam, tras golpear Filipinas, donde dejó un saldo devastador de 250 personas muertas y 111 más desaparecidas.

Los fenómenos naturales no han dado respiro a la región: en octubre, inundaciones derivadas del tifón Matmo dejaron al menos una decena de muertos en el norte de Vietnam, y el tifón Kajiki provocó la muerte de siete personas a finales de agosto, conformando una cadena de tragedias que ha marcado este año como uno de los más mortíferos en términos de desastres naturales en el sudeste asiático.