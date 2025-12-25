Tragedia en el Kilimanjaro: cinco muertos tras el choque de un helicóptero en misión de rescate

El siniestro ocurrió durante una evacuación médica entre el campamento Barafu y la cumbre del pico Kibo, a más de 4.000 metros de altitud.

Cinco personas han fallecido tras estrellarse un helicóptero que participaba en una misión de evacuación médica en el Monte Kilimanjaro, la montaña más alta de África.

El accidente se produjo entre el campamento Barafu y la cumbre del pico Kibo, a más de 4.000 metros de altitud, en una de las zonas más frecuentadas por montañeros durante el ascenso final.

Según han confirmado las autoridades de Tanzania, el helicóptero transportaba a cinco personas, todas ellas fallecidas en el siniestro. Entre las víctimas se encontraban dos turistas extranjeros que estaban siendo evacuados por problemas de salud derivados de la altura, además del piloto, un médico y un guía de montaña que formaban parte del operativo de rescate.