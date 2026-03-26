Tragedia en Bangladesh: 25 personas mueren al caer autobús en río Padma

Un autobús con 40 pasajeros cayó al río Padma en el centro de Bangladesh este jueves 26 de marzo de 2026, dejando un saldo de 25 personas muertas, entre ellas un bebé de tan sólo 7 meses.

Autobús con 40 pasajeros cae al río Padma en Bangladesh 25 muertos incluido bebé

El trágico accidente ocurrió cuando el un transbordador impactó contra el muelle causando que el pesado vehículo perdiera el control y se hundiera casi 9 metros.

El video del momento exacto de la tragedia se difundió ampliamente en redes sociales, mostrando cómo el autobús se precipitó al agua con las llantas hacia arriba.

🇧🇩 | Al menos 35 pasajeros están desaparecidos después de que un autobús cayera al río Padma en Daulatdia Ghat en Bangladesh.

pic.twitter.com/zaeLlmv7r2 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 26, 2026

Según el diario local Dhaka Tribune, el autobús de la compañía Shouharda Paribahan esperaba para embarcar cuando el transbordador Hasna Hena chocó con el pontón de atraque. El impacto causó que el conductor del vehículo perdiera el control y cayera al agua desde la parte frontal.

En el video se observa cómo la unidad cayó prácticamente con las llantas hacia arriba y la parte trasera fue lo último que se hundió. Las personas alrededor corrían y gritaban desesperadamente mientras presenciaban la escena.

Rescataron 23 cadáveres

Los equipos de emergencia recuperaron 23 cadáveres del interior del autobús, que fue reflotado durante la madrugada de este jueves con la ayuda de la embarcación de salvamento Hamza.

El balance total de fallecidos ascendió a 25 tras confirmarse la muerte en el hospital de dos mujeres que habían sido rescatadas con vida inicialmente.

En el río se pudo observar a algunos pasajeros que lograron salir, nadando desesperadamente para llegar a la orilla y ponerse a salvo mientras el vehículo se hundía.

Entre las víctimas mortales se encuentran once mujeres, siete hombres y cinco niños, incluido el bebé.