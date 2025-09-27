Tormenta tropical Bualoi deja 11 muertos en Filipinas

La tormenta atravesaba el mar de China Meridional con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora y se desplazaba a Vietnam.

El número de muertos por la severa tormenta tropical Bualoi ascendió este sábado (27.09.2025) a 11 en Filipinas, mientras el fenómeno se acerca a Vietnam, informaron las autoridades.

Bualoi embistió el viernes las pequeñas islas del centro de Filipinas, donde derribó árboles y torres de alta tensión, arrancó techos de casas y causó inundaciones y la evacuación de 400.000 personas.

Una de las zonas más afectadas fue la pequeña isla de Biliran, donde murieron ocho personas y dos siguen desaparecidas, informó por teléfono a la AFP el responsable provincial ante catástrofes, Noel Lungay.

«Hubo inundaciones generalizadas y algunas carreteras seguían bajo el agua a primera hora de hoy», dijo.

«Los evacuados están empezando a regresar a sus hogares a medida que mejora el clima», añadió.

La oficina de protección civil de la capital Manila informó anteriormente de otras tres muertes en las islas cercanas de Masbate y Ticao, entre ellas dos personas sepultadas por un árbol y un muro derribados por los fuertes vientos.

Catorce personas siguen desaparecidas en el centro de Filipinas, añadió la dependencia sin dar más detalles, mientras que más de 200.000 permanecían en albergues.