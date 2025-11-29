Tiroteo masivo en fiesta infantil deja 4 muertos en Estados Unidos

Por Marjourie Robleto
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Un tiroteo masivo se produjo este sábado en la fiesta de cumpleaños de un niño en la ciudad de Stockton, California (EE.UU.). Varias personas resultaron heridas y se reportan cuatro muertos.

El ataque ocurrió alrededor de las 6 p.m. dentro de un centro comercial donde una familia celebraba la fiesta de cumpleaños de un niño.

Aproximadamente 14 personas fueron alcanzadas por los disparos y cuatro de ellas murieron, entre menores y adultos, según confirmó la portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de San Joaquín, Heather Brent.

Brent informó que la situación continúa desarrollándose y que el área permanece bajo vigilancia. «Esta es una investigación muy activa y en curso», indicó, añadiendo que los primeros indicios sugieren que podría tratarse de un ataque selectivo.

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