Sismo de 7.8 sacude el paso Drake, entre Sudamérica y la Antártida; no reportan afectaciones

El terremoto ocurrió en una zona donde confluyen las placas tectónicas sudamericana y antártica

Un fuerte terremoto de 7.8 grados se registró el viernes en el mar, en el paso Drake, entre el continente americano y la Antártida, informó el Centro Sismológico Nacional de Chile.

El terremoto ocurrió a las 17:29 horas de Chile y tuvo una magnitud de 7.8.

Se localizó a 263 kilómetros al noroeste de la base Presidente Frei, ubicada en la isla Rey Jorge, en la península antártica, sostuvo el Centro Sismológico Nacional en su reporte.