Xi Jinping condena actos unilaterales “que socavan gravemente el orden internacional”

El líder chino, Xi Jinping, enfatizó que las grandes potencias tienen la responsabilidad de dar ejemplo en el cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, al referirse al Presidente de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, secuestrados el 3 de enero.

“El mundo actual está experimentando cambios y turbulencias que no se veían desde hace un siglo, con actos unilaterales de hegemonía que socavan gravemente el orden internacional”, aseveró el presidente de gigante asiático durante una reunión con el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin.

En la misma línea, el líder chino manifestó que: “Todos los países deben respetar las vías de desarrollo elegidas de forma independiente por los pueblos de otras naciones, cumplir el derecho internacional y los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”, aseveró.

Asimismo, Beijing a través de su canciller Wang Yi, recalcó que ningún país debe arrogarse el papel de policía o juez global, subrayando que la soberanía de todas las naciones debe ser plenamente protegida frente al uso de la fuerza.

En paralelo el Gobierno de la República Popular China, mediante el portavoz de la Cancillería, Lin Jian, exigió este lunes 5 de enero a los Estados Unidos la liberación inmediata y el respeto a la integridad física del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, Cilia Flores, Calificando la operación militar estadounidense como un “uso descarado de la fuerza”, que viola flagrantemente el derecho internacional, las normas básicas de las relaciones entre Estados y los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas.