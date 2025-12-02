Perú: Deslizamiento hunde embarcaciones dejando un saldo de 12 muertos y 30 desaparecidos

Un mortífero deslizamiento de tierra arrastró y hundió dos embarcaciones ayer lunes en el puerto de Iparia, Ucayali, en Perú. La tragedia dejó al menos 12 fallecidos, 30 desaparecidos, y 6 heridos, entre ellos niños, maestros y ancianos, según confirmaron autoridades locales. Los barcos pertenecían a las empresas Transporte Deo Rigo y Transporte Rápido El Oriente.

Tragedia fluvial en Perú: Barranco colapsa mientras pasajeros desembarcaban en Iparia

Todo ocurrió alrededor de las 5:00 a.m., cuando la primera nave, procedente de Pucallpa, descargaba pasajeros y mercancía rumbo a comunidades como Caco Macaya y Pueblo Nuevo del Caco. La otra embarcación quedó totalmente sumergida al ser impactada por un «repentino desprendimiento de tierra». Un sobreviviente aún tembloroso relató a Comunidad Nativa de Puerto Belén: «Cayó una cosa grande y se hundió… En un rato, ni en minutos, se fue todo», mientras buscaba desesperado a su sobrino desaparecido. Pasajeros estiman que solo en una nave viajaban más de 40 personas.

La emergencia movilizó a botes de rescate, personal del Centro de Salud de Iparia y unidades de la Policía Nacional que llegaron en helicóptero M17-20 desde Pucallpa. La Marina de Guerra también desplegó equipos especializados. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) precisó que el colapso fue causado por “erosión de la ribera del río Ucayali”.

Buscan sobrevivientes entre docentes y menores desaparecidos en el Río Ucayali

Hasta ahora se han identificado 11 de los 12 fallecidos, incluidos Manuel Taquire Arroyo, Susana Espinoza Guevara y Cruz Rodríguez Chiquizuta, cuyos restos fueron trasladados a la morgue de Pucallpa. El Centro de Salud atendió inicialmente a 20 personas: 16 fueron dadas de alta, y 4 permanecen bajo observación—entre ellos un bebé estable que podría ser evacuado a Pucallpa.

El Ministerio de Educación confirmó que varios docentes del IEST Público Colonia del Caco fallecieron, destacando su «compromiso con su labor». Por su parte, el Ministerio de Salud envió un equipo de 10 profesionales (médicos, psicólogos, enfermeros) para apoyar en la crisis. Los equipos no descartan que la cifra de víctimas aumente conforme avanzan las labores de rescate entre las comunidades de Colonia Caco, Curiaca y Caco Macaya.