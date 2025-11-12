Perú: 37 muertos tras caer autobús en abismo de 200 metros

Un autobús de la empresa Llamosas cayó a un abismo de 200 metros, en la madrugada del miércoles, cobrando la vida de 37 personas que viajaban a bordo. El fatal percance ocurrió en la carretera Panamericana Sur, específicamente a la altura del sector Ocoña en la provincia de Camaná, de Perú, cuando la unidad que cubría la ruta desde Chala hacia Arequipa impactó contra una camioneta Toyota Hilux.

Bus Llamosas se precipita al vacío en carretera de Perú dejando 37 muertos tras colisión con camioneta

Esta desgracia tuvo lugar «alrededor del kilómetro 780 de la Panamericana Sur, en una zona reconocida por la peligrosidad de su vía y la complejidad del terreno», según reportan las autoridades peruanas. No es la primera vez que este tramo carretero cobra vidas, pues sus curvas pronunciadas y barrancos profundos lo han convertido en un punto peligroso para los viajeros que transitan por esta importante arteria vial del sur peruano.

El Gerente Regional de Salud de Arequipa, Walter Oporto, confirmó la magnitud de la tragedia a RPP Noticias: «hasta el momento se contabilizan treinta y seis fallecidos en el lugar del accidente y un fallecido más en el centro de salud de Ocoña«.

De acuerdo con lo informado por el funcionario, «el personal de bomberos finalizó el descenso hasta el fondo del barranco, donde localizó las víctimas letales entre los restos del autobús de dos pisos». Oporto precisó además que «la cifra actual podría resultar definitiva, ya que el acceso completo del personal de rescate ha permitido verificar cada compartimiento del vehículo siniestrado», en una labor que resultó extremadamente compleja debido a lo escarpado del terreno.

La curva de la muerte: 37 vidas perdidas cuando bus Llamosas cae a precipicio en la Panamericana

El autobús de la empresa Llamosas había partido la noche anterior desde la localidad de Chala, «con cerca de 38 pasajeros a bordo, entre ellos residentes de la provincia de Caravelí y trabajadores que se dirigían a la ciudad de Arequipa«.

Testimonios recabados en el lugar del accidente relatan que la unidad circulaba por un tramo de curvas pronunciadas y empinadas cuando colisionó con una camioneta blanca. El choque ocasionó la pérdida de control del autobús, que finalmente cayó a una profundidad de 200 metros, señalan las primeras investigaciones, aunque las causas exactas del impacto inicial aún están por determinarse.

Hasta el cierre de esta edición, «la empresa Llamosas no ha emitido la lista definitiva de pasajeros ni ofrecido declaraciones oficiales sobre lo ocurrido», un silencio que aumenta la angustia de familiares que buscan desesperadamente información sobre sus seres queridos que abordaron el fatídico bus.

Las autoridades han iniciado una investigación para determinar las causas exactas de este fatal accidente, mientras los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona para recuperar los cuerpos de las víctimas y brindar asistencia a los afectados por esta tragedia que ha conmocionado al Perú entero.