Nueve muertos por consumo de licor adulterado en Colombia

Autoridades sanitarias investigan un brote de intoxicación que tiene víctimas fatales y varios pacientes en estado crítico tras consumir bebidas alcohólicas de origen desconocido

El inicio de la jornada del 24 de septiembre de 2025 abrió con la noticia de que eran cuatro los fallecidos presuntamente por consumo de licor adulterado, mientras otras seis permanecen bajo atención médica, tres de ellas en estado crítico en unidades de cuidados intensivos, en Barranquilla, Atlántico.

Según información emitida por las autoridades, la emergencia está despertando alarmas entre las autoridades sanitarias, con la cifra de nueve los muertos que, al parecer, serían habitantes de calle.

Los más recientes reportes de las autoridades indicó que ya son nueve las víctimas fatales que deja un caso de intoxicación, y se buscan más víctimas.