Niño con camiseta alusiva a Hitler apuñala a maestra y a estudiante en Kiev

Un adolescente que usaba pasamontañas, un casco y una camiseta en la que se leía «Hitler está muerto» hirió con un cuchillo a una profesora de 39 años y a un compañero de clases de 14 años, en una escuela del distrito de Obolon de Kiev, Ucrania.

El autor del crimen se encerró en el baño tras la agresión y allí se apuñaló en uno de sus brazos y en su propio estómago, por lo que también se encuentra ingresado, pero fuera de peligro y bajo arresto.

El departamento de investigación del Departamento de Policía de Obolon ha iniciado un proceso penal contra este menor por intento de asesinato de dos personas.

Según la investigación preliminar, los agentes han encontrado en el móvil del agresor mensajes procedentes de «servicios de inteligencia ucranianos”.