Murió una estrella del deporte tras quedar atrapada en una avalancha mientras esquiaba

El suizo Ueli Kestenholz, medallista olímpico en los Juegos de Invierno de Nagano 1998, falleció a los 50 años durante una actividad en el cantón del Valais

Una trágica noticia sacudió al deporte al conocerse que el esquiador suizo Ueli Kestenholz, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Nagano, Japón, en 1998, falleció a los 50 años tras ser arrastrado por una avalancha en el cantón del Valais, en Suiza.

Este accidente, ocurrido el pasado domingo 11 de enero en la valle de Lötschental, generó conmoción a la comunidad, ya que se trata de la muerte de una gran figuras de la actividad extrema por sus logros en competencias internacionales y su posterior dedicación a la aventura en la alta montaña.