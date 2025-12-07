Mueren al menos 18 personas en hundimiento de barco de migrantes frente a costa sur de Grecia

Al menos 18 personas murieron luego de que un barco que transportaba migrantes se hundió frente a la costa del sur de Grecia, reportó hoy sábado la radiodifusora pública griega ERT.

El barco se hundió a unas 26 millas náuticas (48,2 kilómetros) al sur de Yerápetra, una ciudad en la costa sur de la isla. De acuerdo con el Guardacostas Helénico, dos sobrevivientes fueron rescatados del agua.

Los equipos de rescate continúan sus operaciones en el área y los botes patrulla recuperan los cadáveres del mar.

Aún no se aclara la causa del incidente, y el Guardacostas inició una investigación.