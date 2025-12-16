Matan a “Tuki Tuki”, famoso payaso peruano

Rogers Gallegos Rodríguez, de 28 años, conocido como el payaso Tuki Tuki, fue asesinado en Perú cuando se dirigía a realizar un show que resultó ser una falsa contratación.

Los hechos ocurrieron cuando Gallegos, se dirigía al lugar que le indicaron por teléfono. El artista iba acompañado de su DJ, Christian Martín Arrasco, de 29 años, y su gestor de redes sociales, Moisés Bardales, de 22 años, quienes resultaron gravemente heridos.

Martín relató que justo antes del atentado vieron una motocicleta sospechosa, conducida por un individuo que vestía un chaleco naranja. El vehículo regresó con dos sujetos a bordo, que abrieron fuego contra el equipo del payaso Tuki Tuki. En el lugar se encontraron seis casquillos de bala.

La madre del artista denunció hace meses que unos individuos que pretendían extorsionar a su hijo atentaron contra su vivienda y le advirtieron de que no denunciara los hechos, ya que supuestamente tenían vínculos con la Policía Nacional de Perú (PNP).

«Le dispararon a mi casa. Pedían 15.000 soles (4.500 dólares). Fuimos a denunciar, pero no pasó nada. Nos dijeron que no hiciéramos nada porque estaban con la Policía de Huaycán», explicó la mujer.