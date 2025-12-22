Marina confirma 5 muertos por vuelo médico en Estados Unidos

Un pequeño avión de la Marina de México que transportaba a un joven paciente y a otras 7 personas se estrelló el lunes cerca de Galveston, causando la muerte de al menos cinco personas, informaron funcionarios.

La Marina mexicana informó que, de los ocho tripulantes de la aeronave naval accidentada en Galveston, Texas, dos personas se encuentran con vida, cinco fallecieron y una más permanece no localizada, por lo que continúan las labores de búsqueda y rescate a cargo de las autoridades.

Por su parte, la Guardia Costera de Estados Unidos confirmó que entre las víctimas mortales se encuentra un niño de dos años.

Dos de las personas a bordo eran miembros de la Fundación Michou y Mau, que es una organización sin fines de lucro que brinda ayuda a niños mexicanos que han sufrido quemaduras graves.

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La Guardia Costera de Estados Unidos confirmó que cinco personas habían muerto en el choque y que la causa del accidente está bajo investigación.

El choque ocurrió el lunes por la tarde cerca de Galveston, en la costa de Texas, a unos 80 kilómetros (50 millas) al sureste de Houston.

La Marina de México dijo en un comunicado que el avión estaba ayudando en una misión médica y tuvo un «accidente». Prometió investigar la causa del siniestro.