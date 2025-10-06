Lluvias monzónicas dejan más de 70 muertos y miles de desplazados en Nepal e India

Las intensas lluvias monzónicas causaron graves inundaciones y deslizamientos de tierra en Nepal e India, dejando un saldo preliminar de más de 70 muertos, decenas de desaparecidos y miles de desplazados en una nueva tragedia natural que azota el sur de Asia.

Temporada de monzones cobra más de 70 vidas en regiones montañosas de Nepal e India

El evento climático afectó seriamente las regiones del norte de India y el este de Nepal, exponiendo la vulnerabilidad de estas zonas ante los efectos del cambio climático que intensifica la frecuencia y gravedad de estos fenómenos meteorológicos extremos.

En Nepal, las lluvias torrenciales provocaron al menos 49 muertes y más de una decena de desaparecidos desde el pasado sábado. El distrito más afectado es Ilam, en el este montañoso de ese país, donde «al menos 37 personas murieron en deslizamientos de tierra», según confirmó a la agencia de noticias EFE la jefa distrital, Sunita Nepal, quien añadió que «las operaciones de búsqueda y rescate continúan».

Otras 12 muertes se registraron en distintas regiones del país, incluyendo víctimas por rayos, accidentes de tráfico y nuevos deslizamientos, según informó al diario El Mundo el portavoz de la Policía, Binod Ghimire. Las lluvias también bloquearon varias carreteras que conectan Katmandú, aunque algunas fueron reabiertas parcialmente tras cesar las precipitaciones, mientras que los vuelos nacionales se reanudaron este domingo.

«Los equipos de rescate pudieron llegar al distrito de Ilam, devastado por deslizamientos de tierra que provocaron 37 muertes. Tuvimos que caminar largas distancias a través de las montañas, instalando cuerdas para cruzar los ríos desbordados», describió a la AFP un responsable local de la policía, Laxmi Bhandari.

India reporta 28 víctimas fatales

En el noreste de India, particularmente en el estado de Bengala Occidental, se reportan al menos 28 muertes y una decena de desaparecidos por los efectos de las intensas precipitaciones. El distrito de Darjeeling ha sido el más afectado, con «más de 20 personas que perdieron la vida» debido a precipitaciones que colapsaron puentes y destruyeron carreteras, según informó Harsh Vardhan Shringla, un diputado de la cámara alta de India.

La primera ministra de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, anunció que «se otorgarán 500,000 rupias a las familias de cada fallecido y un puesto de guardia especial a un familiar como medida del gobierno», según la agencia de noticias Infobae.

«Se han reportado deslizamientos de tierra en 35 lugares diferentes, más de un centenar de casas han sido destruidas», detalló a la AFP un responsable de la policía del estado, Praween Prakash.

El primer ministro de India, Narendra Modi, expresó que «se estaba monitorizando la situación» y manifestó su dolor por la «pérdida de vidas», según cita El Mundo. En Nepal, el gobierno ha reanudado vuelos y carreteras de manera parcial, mientras en India, Banerjee supervisa personalmente las labores de rescate.