Israel asesina a siete niños que intentaban acceder a agua potable en Gaza

Por teleSUR

Siete niños palestinos fueron asesinados en un ataque israelí mientras intentaban acceder a agua potable en Al-Mawasi, en el sur de Gaza, una zona a la que Israel está obligando a los residentes a desplazarse por la fuerza, alegando que es una “zona segura”.

El ataque fue perpetrado al mismo tiempo que el Ejército israelí ordenó a los residentes de la ciudad de Gaza huir a Al-Mawasi, alegando que “allí habría mejores servicios humanitarios y que sería más seguro”, como parte de un plan declarado para ocupar la ciudad y desplazar por la fuerza a alrededor de un millón de personas hacia el sur.

Fue así como fuentes locales y médicas confirmaron que al menos diez personas, incluidos siete niños, fueron asesinados mientras hacían fila para conseguir agua potable en la zona de Attar en al-Mawasi.

Con estos asesinatos, se elevan a 112 los mártires reportados desde el amanecer de este martes, incluidos 24 solicitantes de ayuda.

Desde Gaza informaron que 36 mártires llegaron al Hospital Al-Shifa, cinco mártires a la Clínica Sheikh Radoun, 13 mártires al Hospital Bautista Árabe Al-Ahli, 12 mártires al Hospital Al-Awda, seis mártires al Hospital de Mártires Al-Aqsa y 40 mártires al Hospital Nasser.

También se reportaron numerosas agresiones, entre los que se incluyen: un ataque de aviones de guerra israelíes contra una reunión de ciudadanos cerca del Hospital Jordano en el barrio de Tel al-Hawa, al suroeste de la ciudad de Gaza; un saqueo de la casa de la familia Tabash en la zona de Abu Iskandar, en el barrio de Sheikh Radwan, en el que un ciudadano murió y otros resultaron heridos; además del asesinato de un ciudadano cuando un avión israelí atacó un edificio de apartamentos al sur de la Universidad Islámica, al suroeste de la ciudad de Gaza.

Ante la política de hambruna y de sed extrema implantada por el régimen de Israel en los territorios ocupados, los palestinos han tenido que recorrer cientos de kilómetros incluso hacia áreas militarizadas donde se encuentran los puntos de distribución de esta ayuda militarizada.

De este modo, el Ejército israelí desata una campaña de exterminio contra los civiles, muchos de ellos niños, que intentan recolectar ayuda humanitaria en los puntos de distribución. Israel alega que “representan una amenaza” o que “mantienen lazos con Hamás”, unas declaraciones basadas en falacias que nunca han sido demostradas como verdaderas.

Israel priva de agua a la población de Gaza

“A veces siento que mi cuerpo se seca por dentro. La sed me roba toda la energía, tanto a mí como a mis hijos”, dijo Um Nidal Abu Nahl a la cadena Al Jazeera, madre de cuatro hijos que vive en la ciudad de Gaza.

Los camiones cisternas que llegan a Gaza para repartir agua a los residentes no son suficientes, luego de que Israel cortara el suministro al enclave a principios de la ofensiva genocida.

Más del 75 por ciento de los pozos están fuera de servicio, el 85 por ciento del equipo de obras públicas fue destruido, 100.000 metros (62 millas) de tuberías principales de agua fueron dañadas y 200.000 metros (124 millas) de líneas de alcantarillado están inutilizables.

Las autoridades locales dijeron que esto se debe a los daños causados ​​por la agresión sionista a la red de distribución de agua de Gaza, con muchas tuberías principales destruidas.

Como resultado de esta política israelí de hambre, desnutrición y sed extrema sobre los territorios ocupados, el número total de muertos por inanición aumentó a 361, entre ellos 130 niños.

