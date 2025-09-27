India: al menos 36 muertos en estampida durante un acto público

Una tragedia sacudió el sur de la India este sábado, cuando al menos 36 personas perdieron la vida y más de 40 resultaron heridas en una estampida desatada durante un evento multitudinario en el estado de Tamil Nadu.

El incidente ocurrió en el distrito de Karur, donde miles de personas se habían reunido para asistir a un evento público. Según los primeros reportes, el desorden se desató cuando parte de la multitud comenzó a avanzar con fuerza hacia las primeras filas, provocando la caída de barricadas y el posterior aplastamiento de decenas de asistentes.

Equipos de emergencia acudieron de inmediato a la zona, y hospitales de localidades cercanas como Tiruchirappalli y Salem fueron movilizados para atender a los heridos. Autoridades sanitarias confirmaron que 58 personas permanecen hospitalizadas, recibiendo atención médica especializada.