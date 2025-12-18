Hezbolá rechaza continuas violaciones por Israel de alto el fuego en Líbano

«Nuestra paciencia no es infinita», manifestó la resistencia libanesa, que reafirma que no se desarmará ni se retirará completamente de las zonas al sur del río Litani para disuadir a la entidad sionista.

La resistencia libanesa Hezbolá alertó sobre el creciente riesgo que enfrenta Líbano como Estado y nación, al denunciar la persistente agresión militar israelí en violación del alto el fuego vigente desde noviembre de 2024, y advirtió que su paciencia “no es infinita” frente a los ataques de Tel Aviv, que ya dejan una cifra superior a las 300 personas asesinadas y cercana a los 600 heridos.

El vicepresidente del Consejo Político de Hezbolá, Mahmoud Qamati, afirmó que el movimiento no entregará sus armas bajo ninguna circunstancia y reiteró que no renunciará a su papel como fuerza de disuasión frente a la ocupación israelí, subrayando que la existencia y supervivencia misma del Líbano están en juego.

Qamati enfatizó que las fuerzas de la resistencia no se retirarán completamente de las zonas al sur del río Litani, manteniendo presencia en el área como garantía de defensa nacional, y aseguró que Hezbolá está plenamente preparado para enfrentar cualquier nueva agresión.

“Si la resistencia se queda sin paciencia, dejará de dialogar con cualquiera”, advirtió el dirigente.

Sus declaraciones se producen en medio de una escalada de bombardeos israelíes contra el sur del Líbano, que ya han dejado al menos tres personas muertas en los últimos días, en ataques que han sido condenados tanto por Naciones Unidas como por la propia resistencia libanesa.

TN8