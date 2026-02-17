Hallan quemada y descuartizada a mujer de 65 años en Argentina

Una mujer de 65 años, que fue identificada como Ramona Emilia Medina, fue hallada envuelta en una cobija, quemada, descuartizada y tirada cerca de un cementerio en la provincia de Santiago del Estero, ubicada en el norte de Argentina.

La mujer había sido reportada como desaparecida desde el domingo, y lo último que se supo es que salió de casa para acudir a los carnavales de la ciudad Las Termas.

Al día siguiente se realizó un operativo de búsqueda en el que fue crucial el testimonio de un chofer. El hombre declaró que había rechazado un viaje que le habían solicitado porque, al llegar al lugar, vio a un hombre que intentaba poner en pie a una mujer y pensó que eran dos personas alcoholizadas.

Un grupo de policías encontró los restos de Medina envueltos en una cobija, quemada y sin algunas de sus extremidades, por lo que se investiga si el presunto femicida la incendió antes o después de matarla.