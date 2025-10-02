Golpe de calor deja 79 muertos en México

La Secretaría de Salud informó que el número de muertes por golpe de calor en México durante la temporada de calor 2025 ascendió a 79 defunciones hasta la semana epidemiológica 38, con corte al 25 de septiembre.
Fallecimientos que se presentan a pesar de las constantes lluvias registradas en diferentes partes de la República Mexicana.
En total, se han registrado mil 680 casos asociados a temperaturas extremas, de los cuales el golpe de calor representa más de la mitad (52.3%).
Las entidades con mayor número de muertes son:
- Sonora: 28 casos
- Baja California: 10 casos
- Veracruz: 8 casos
Baja California Sur, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Tamaulipas: 4 casos cada uno.
Otros estados como Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Michoacán, Puebla y San Luis Potosí registraron entre 1 y 2 defunciones.
La Secretaría de Salud precisó que 78 muertes fueron por golpe de calor y una por deshidratación.