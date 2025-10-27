Fuerte terremoto de 6.5 grados sacude Guadalupe y dispara alerta de tsunami en el Caribe

Un terremoto de magnitud 6.5 sacudió la costa del territorio francés de ultramar de Guadalupe, generando momentos de pánico entre los 400,000 habitantes de la isla caribeña, según informaron sismólogos estadounidenses.

Guadalupe tiembla con terremoto que se sintió hasta en Martinica y activó protocolos de emergencia

Aunque las autoridades no reportaron daños o heridos de inmediato, la intensidad del movimiento telúrico y su poca profundidad pusieron en alerta a toda la región ante la posibilidad de réplicas de considerable magnitud que podrían afectar esta zona del Mar Caribe.

El Servicio Geológico de Estados Unidos indicó que el epicentro del sismo se localizó a unos 160 kilómetros al este de la isla caribeña, a una profundidad de apenas 9 kilómetros, características que intensificaron la percepción del movimiento en la superficie. El evento sísmico ocurrió alrededor de las 8:30 a.m. (hora local).

Alerta de tsunami activada tras sismo inicial

Las autoridades emitieron una breve alerta de tsunami después del temblor inicial, medida precautoria que se implementó considerando la magnitud del sismo y su ubicación en el fondo marino.

Al evento principal le siguieron varias réplicas de magnitud 6 y 5.4, según registros oficiales, manteniendo la tensión en la población que experimentó estos movimientos telúricos adicionales durante las horas posteriores al sismo principal que sacudió la región.

Los periodistas de la AFP indicaron que sintieron temblores en los territorios franceses de ultramar de Guadalupe y Martinica, evidenciando el alcance regional del evento sísmico que se extendió más allá de la isla donde se concentró la mayor intensidad del movimiento.

La isla de Guadalupe cuenta con una población de aproximadamente 400,000 personas que experimentaron directamente los efectos de este sismo de considerable magnitud, convirtiendo este evento en uno de los movimientos telúricos más significativos registrados en la región durante los últimos meses.