Explosión en fábrica de explosivos deja 16 personas presumiblemente muertas en Estados Unidos

Una devastadora explosión sacudió las instalaciones de la fábrica de explosivos Accurate Energetic Systems, en el condado de Hickman, Tennessee, durante la mañana del pasado sábado. La magnitud del siniestro fue tal que se sintió a varios kilómetros de distancia en comunidades aledañas, según reportes locales que dan cuenta de la fuerza destructiva del accidente.

Fábrica de explosivos en Estados Unidos sufre tragedia que se sintió a kilómetros de distancia

El sheriff del condado de Humphreys, Chris Davis, informó que al menos 16 personas se presumen muertas tras la explosión que devastó completamente las instalaciones industriales. El área quedó cubierta de escombros y el lugar fue descrito por las autoridades como «el más devastador» que habían visto en sus carreras profesionales, lo que evidencia la magnitud de la destrucción causada por el siniestro.

Una de las dificultades más relevantes en las operaciones de rescate y recuperación fue la presencia de explosiones secundarias en el lugar, lo que obligó a los equipos de emergencia, incluyendo a los rescatistas, a mantenerse a una distancia segura durante las primeras horas posteriores al incidente inicial.

Estas explosiones adicionales retrasaron significativamente el acceso a la zona de la tragedia, impidiendo que los socorristas pudieran ingresar inmediatamente para evaluar daños y buscar posibles sobrevivientes entre los trabajadores que se encontraban en las instalaciones al momento de la explosión principal.

TRAGEDIA EN EL CONDADO HICKMAN, TENNESSEE, ESTADOS UNIDOS



Se reporta una gran explosión en las instalaciones de Accurate Energetic Systems, una planta de fabricación y almacenamiento de explosivos militares en una zona rural de #Tennessee , Estados Unidos .



Pese a la llegada de… pic.twitter.com/t7wwI1wteA — 24 Morelos (@24_morelos) October 10, 2025

Investigación en curso

Hasta el momento, la causa exacta de la explosión aún se desconoce y está bajo investigación exhaustiva por parte de múltiples agencias. Agencias federales como la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y el FBI se han unido a las autoridades locales para examinar minuciosamente el sitio y determinar qué provocó esta tragedia industrial.

Las autoridades estadounidenses mantienen hermetismo sobre los detalles de la investigación mientras recopilan evidencia y testimonios que puedan esclarecer las circunstancias que llevaron a esta devastadora explosión que ha marcado uno de los accidentes industriales más graves en la historia reciente del condado de Hickman.