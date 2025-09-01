En Asamblea General de la ONU, Bélgica reconocerá el Estado de Palestina

Este lunes, el Gobierno de Bélgica confirmó que reconocerá oficialmente al Estado de Palestina durante la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas, prevista a partir del 9 de septiembre en Nueva York.

El anuncio fue realizado por el viceprimer ministro y ministro de Exteriores, Maxime Prévot, quien calificó la decisión como “un gesto político y diplomático contundente para preservar las posibilidades de una solución de 2 Estados y condenar las pretensiones expansionistas de Israel con sus programas de colonización y ocupaciones militares”.

En el mensaje difundido a través de la red social X, Prévot detalló que este reconocimiento irá acompañado de una batería de sanciones concretas contra el Ejecutivo de Benjamín Netanyahu.

Entre las acciones inmediatas destacan la prohibición de importar productos provenientes de los asentamientos, la revisión de la política de compras públicas con empresas israelíes y restricciones de asistencia consular a ciudadanos belgas que residen en asentamientos considerados ilegales según el Derecho Internacional.

El canciller señaló que las sanciones también incluyen la imposición de prohibiciones de sobrevuelo y tránsito a ciertas aeronaves, la declaración como personas no gratas de varios colonos identificados como violentos, líderes de Hamas y dos ministros israelíes señalados por posiciones extremistas: Bezalel Smotrich y Itamar Ben Gvir, ya objeto de sanciones en otros países occidentales.