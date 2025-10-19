Dos muertos al caer avión de carga cae al mar en Hong Kong

Un avión de carga operado por la aerolínea turca Air ACT para Emirates SkyCargo se salió de la pista durante su aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong y terminó parcialmente sumergido en el mar. El accidente ocurrió cuando el vuelo EK9788, procedente de Dubái, intentaba aterrizar en la pista norte 07R.

Durante la maniobra, el Boeing 747-481 perdió el control, viró bruscamente hacia la izquierda y chocó con un vehículo de servicio en tierra. El impacto provocó que tanto el avión como el vehículo cayeran al agua. Los cuatro tripulantes de la aeronave resultaron ilesos, pero los dos trabajadores que estaban en el vehículo murieron: uno fue declarado muerto en el lugar y el otro falleció en el hospital poco después.

Equipos de emergencia, incluidos helicópteros, bomberos y policía marítima, fueron desplegados para recuperar los restos del avión y del vehículo. La pista norte fue cerrada temporalmente para facilitar las labores de rescate y limpieza, y otras operaciones aeroportuarias se vieron afectadas. Un vuelo de Cathay Pacific tuvo que desviar su aterrizaje a otra pista.

Las autoridades locales informaron que la seguridad de los pasajeros y empleados es la prioridad, y que las operaciones normales se reanudarán una vez concluyan las investigaciones y se garantice la seguridad en la pista. El Departamento de Aviación Civil de Hong Kong confirmó que la causa del accidente aún está bajo investigación.