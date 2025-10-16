Detectan en California el primer caso de la variante más peligrosa de Mpox sin haber viajado al extranjero

Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Long Beach, este es el séptimo diagnóstico de la infección en territorio estadounidense en 2025

Un residente de Long Beach, California, fue diagnosticado esta semana con la primera infección autóctona en Estados Unidos de una variante severa de mpox (antes conocida como viruela del mono). El paciente, cuya identidad no ha sido divulgada, necesitó hospitalización y actualmente se encuentra aislado en su domicilio bajo seguimiento médico.

Fuentes del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Long Beach revelaron que este caso constituye el séptimo diagnóstico de mpox clado I en territorio estadounidense en 2025, pero es el primero en registrarse en una persona sin antecedentes de viaje reciente a África, continente donde la variante es endémica. Hasta ahora, los seis episodios previos en el país involucraron a personas que habían visitado regiones específicas de África Central y Oriental.

“Estamos tomando esto con absoluta seriedad y pedimos a nuestra comunidad y a los profesionales sanitarios mantenerse alertas para evitar la aparición de nuevos casos”, expresó el alcalde de Long Beach, Rex Richardson, en declaraciones difundidas por ABC News. Richardson enfatizó que la detección de este caso “subraya la importancia de la vigilancia sostenida, respuestas rápidas y la vacunación” ante focos emergentes.