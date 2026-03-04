Decenas de muertos por deslizamiento en mina del Congo

Decenas de personas fallecieron a causa de un nuevo deslizamiento de tierra en una mina en Rubaya, en el este de República Democrática del Congo (RDC), donde trabajaban alrededor de 200 personas. Las autoridades temen que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas.

Decenas de muertos en el Congo por un nuevo deslizamiento de tierra en una mina de coltán

Según las informaciones recogidas por la emisora congoleña Radio Okapi, el accidente ocurrió en la zona minera de Gasasa, a cinco kilómetros de la ciudad de Rubaya, ubicada en la provincia de Kivu Norte.

Fuentes locales indicaron que la cifra de muertos podría superar los 200 a raíz del número de personas que se encontraban trabajando en el lugar, rico en coltán. La zona fue escenario a finales de enero de otro deslizamiento de tierra que dejó más de 400 muertos.

El sector minero de RDC registró decenas de incidentes mortales durante los últimos años, en gran medida por la falta de medidas de seguridad y las malas condiciones laborales en este campo.

Las minas artesanales de coltán, un mineral esencial para la fabricación de dispositivos electrónicos, suelen carecer de infraestructura básica de seguridad, exponiendo a los trabajadores a condiciones extremadamente peligrosas.