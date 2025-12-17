Condenan a exgerente de la morgue de Harvard por traficar con restos humanos

A ocho años de cárcel fue condenado Cedric Lodge, exgerente de la morgue de la Escuela de Medicina de Harvard, en Massachusetts, por la venta sin autorización de restos humanos.

De acuerdo con la oficina del fiscal del Distrito Medio de Pensilvania, la actividad delictiva fue desarrollada entre 2018 y al menos marzo de 2020 e incluyó el retiro de restos humanos, entre ellos órganos, cerebros, piel, manos, rostros, cabezas diseccionadas y otras partes de cadáveres que habían sido donados, después de que hubieran sido utilizados con fines educativos y de investigación.

En su sentencia, el juez consideró que Lodge tomaba los restos sin autorización de su superior, el donante o la familia del donante, y los trasladaba hasta su domicilio en New Hampshire, desde donde junto con su esposa los vendía y llevaba a sus compradores.

Varios de los restos fueron enviados por correo a distritos dentro de Massachusetts o a los estados de New Hampshire y Pensilvania. Incluso, muchas de esas partes de cuerpos luego eran revendidos.

«El tráfico de restos humanos robados a través del correo es un acto perturbador que victimiza a las familias ya afligidas, al tiempo que crea una situación potencialmente peligrosa para los empleados y clientes del correo», explicó Christopher Nielsen, inspector encargado de la División de Filadelfia del Servicio de Inspección Postal.