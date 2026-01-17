Colombia: mueren 4 personas en mina de carbón

Cuatro personas murieron por la inhalación de gases acumulados al interior de la mina de carbón «El Diamante», ubicada en el departamento de Boyacá, en el centro de Colombia, confirmaron este sábado las autoridades.

Óscar Hurtado, alcalde del municipio de Socha, detalló a la prensa que «no hubo explosión, fue una intoxicación» y las víctimas son 3 hombres que trabajaban en la mina y una mujer que cumplía funciones profesionales en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Explicó que organismos de socorro ingresaron a la mina para intentar rescatar a las víctimas, pero los encontraron sin signos vitales y el protocolo de desintoxicación del lugar para extraer los cuerpos tomó varias horas.

Según el mandatario local, los cuerpos de las víctimas ya fueron trasladados para adelantar el proceso de necropsia como parte de la investigación.