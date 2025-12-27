Colisión masiva deja dos muertos y 26 heridos en Japón

El choque múltiple inició entre dos camiones y los autos que venían detrás no pudieron frenar sobre la autopista nevada, según las primeras versiones policiales.

Un accidente múltiple en condiciones de nieve, que involucró a más de 50 automóviles, causó la muerte de dos personas y dejó 26 heridos en una autopista de Japón, justo cuando el país daba inicio a las vacaciones de fin de año, informaron las autoridades este sábado (27.12.2025).

La policía de carreteras de la prefectura de Gunma informó que el choque múltiple en la autopista Kan-etsu ocurrió al final de la noche del viernes y comenzó con una colisión entre dos camiones en la localidad de Minakami, a unos 160 kilómetros al noroeste de Tokio.

Una mujer de 77 años de Tokio falleció, según la policía. De los 26 heridos, cinco se encuentran en estado grave.

Las autoridades japonesas encontraron este sábado un segundo cuerpo sin vida en el interior de un camión grande en llamas mientras las autoridades despejaban de vehículos la autopista.