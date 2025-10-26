Capturan dos sospechosos por robo joyas al museo de Louvre, en París

La Fiscalía de Francia confirmó hoy la detención de dos sospechosos vinculados con el robo de joyas perpetrado el pasado 19 de octubre en el Museo del Louvre, en París.

Uno de los arrestados fue interceptado en el aeropuerto Charles-de-Gaulle cuando intentaba salir de Francia.

Los dos hombres, de unos 30 años, están bajo custodia policial y la ley francesa permite que pasen hasta 96 horas detenidos como parte de los procesos investigativos.

El robo en el Museo del Louvre fue cometido a plena luz del día y se completó en tan solo siete minutos.

Los ladrones utilizaron una grúa montada sobre un camión de mudanzas robado para acceder a una ventana del primer piso del museo. Posteriormente, irrumpieron en la galería, donde consiguieron sustraer ocho piezas de joyería de alto valor histórico y económico.

Entre las piezas sustraídas se encontraba un collar de esmeraldas y diamantes de Napoleón Bonaparte, que según la investigación habría regalado a su esposa, la emperatriz Marie-Louise.

Durante la huida, los ladrones abandonaron una corona decorada con diamantes y esmeraldas, pero lograron escapar con un conjunto de joyas valorado en unos 88 millones de euros.