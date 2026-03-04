Bombardeos israelíes dejan 72 muertos en territorio libanés

El Ministerio de Sanidad de Líbano elevó hoy a más de 70 los muertos y a más de 430 los heridos en territorio libanés en el marco del recrudecimiento de los bombardeos del Ejército de Israel en varias ciudades del sur del país.

Escombros y desolación en ciudades libanesas

El primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, expresó que el Estado «no escatimará esfuerzos para poner fin a esta guerra devastadora» después de que el Ministerio de Sanidad cifrara en 72 los muertos y 437 los heridos por los ataques de Israel.

En tanto, la ministra de Asuntos Sociales, Hanin el Sayed, cifró en más de 83,000 los desplazados internos. «El número de refugios que están abiertos es 399», explicó, instando a los residentes del sur a desplazarse hacia las gobernaciones de Monte Líbano y Norte, según la agencia de noticias NNA.

En las últimas horas, se registraron bombardeos por parte del Ejército israelí en la ciudad de Tiro y Nabatie. Los bombardeos también afectaron a los distritos de Marjeyun y Bint Jbeil, según recogió el diario ‘L’Orient-Le Jour’, causando destrucción masiva en infraestructura civil y residencial en el sur del Líbano.