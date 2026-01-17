Reportan cinco decesos por avalanchas en oeste de Austria

Cinco personas murieron hoy sábado después de dos avalanchas en la región de Salzburgo, en el oeste de Austria, informaron los medios de comunicación locales.

La primera avalancha se produjo poco después del mediodía a una altitud de 2 mil 200 metros en la zona de Bad Hofgastein. Una persona quedó sepultada y falleció en terreno alpino abierto, señaló la cadena austriaca ORF.

En el segundo incidente, un total de siete personas fueron arrastradas en el valle de Grossarl. Cuatro de ellas fueron halladas sin vida, mientras que las otras 3 sobrevivieron, de acuerdo con el informe.

Helicópteros, una unidad canina, un equipo de intervención en crisis, la policía alpina y paramédicos de emergencia, fueron enviados al lugar, agrega el informe.

«Nuestro más sentido pésame a las familias. Esta tragedia demuestra dolorosamente la gravedad de la situación actual en cuanto a avalanchas», indicó Gerhard Kremser, jefe del departamento local de rescate de montaña.