Ataques de EEUU e Israel contra Irán dejan más de mil muertos
El balance de muertos a causa de los ataques perpetrados, desde el sábado, por Estados Unidos e Israel contra Irán ascendió a más de mil, según denunciaron hoy las autoridades del país asiático.
La Fundación de Mártires y Veteranos de Irán afirmó que «el número de mártires enterrados tras estos brutales ataques asciende a 1,045«, según recogió la agencia iraní de noticias Tasnim.
Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán.
Irán celebrará tres días de funeral de Estado en honor a Jamenei. El país persa respondió lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.
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