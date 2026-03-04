Ataques de EEUU e Israel contra Irán dejan más de mil muertos

El balance de muertos a causa de los ataques perpetrados, desde el sábado, por Estados Unidos e Israel contra Irán ascendió a más de mil, según denunciaron hoy las autoridades del país asiático.

Más de 1,200 muertos en Irán por la guerra que desató EE.UU. e Israel

La Fundación de Mártires y Veteranos de Irán afirmó que «el número de mártires enterrados tras estos brutales ataques asciende a 1,045«, según recogió la agencia iraní de noticias Tasnim.

Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán.

Irán celebrará tres días de funeral de Estado en honor a Jamenei. El país persa respondió lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.