Ascienden a 912 cifra de muertos por ataques israelíes contra el Líbano

A 912 ascendió el número personas muertas por el ataque de Israel en Líbano, desde el pasado 2 de marzo, según el Ministerio de Salud Pública libanés que contabiliza además, a 2 mil 221 heridos.

En un día, la cifra de muertos aumentó en 26, después de una serie de ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la última jornada. Así, este martes bombardearon el sur de Beirut, la capital del Líbano, así como otros puntos del país.

Los bombardeos se produjeron un día después de que las FDI anunciaran el inicio de «operaciones terrestres limitadas y selectivas» contra Hezbolá en el sur del Líbano.

Además, este lunes el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, advirtió al líder de Hezbolá, Naim Qassem, de que podría correr la misma suerte que su predecesor, Hassan Nasrallah, asesinado en 2024 en un ataque aéreo israelí, así como el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, quien falleció en los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán.