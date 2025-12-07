Alcalde de Guatemala es asesinado durante desfile navideño

Una ráfaga de balas terminó con la vida del alcalde de Masagua Nelson Luciano Marroquín Marroquín justo cuando repartía alegría infantil en plena calle. Los Bomberos Municipales Departamentales confirmaron que el edil falleció al ingresar de urgencia al Hospital Nacional de Escuintla la noche de ayer sábado.

Asesinan a balazos al alcalde de Masagua, Guatemala, Nelson Marroquín

Según crónicas locales, todo ocurrió durante el desfile de la aldea Obrero. «Medios reportaron que el ataque armado detonó entre música y serpentinas», describió un corresponsal, mientras el alcalde de 38 años caminaba agarrado de su esposa, quien milagrosamente salió ilesa.

Junto a ellos cayó herido uno de sus guardaespaldas, quien fue trasladado grave a un centro privado de Escuintla. La escena quedó congelada en macabro contraste con el video viral en el Facebook de Marroquín, captado minutos antes: ahí se veía al agrónomo repartiendo juguetes con sonrisa amplia.

Su perfil oficial conserva la prueba irrefutable de la tragedia: imágenes festivas muestran al hombre saludando a vecinos y entregando presentes a niños durante lo que sería su último acto público. El registro visual, subido horas antes del crimen, desgarra al mostrar la dimensión del contraste: la alegría del hombre que lideró Masagua para el partido Vamos transformada de golpe en una escena de camillas ensangrentadas.

Marroquín, quien era un perito agrónomo, tenía 38 años mientras estrenaba su mandato (2024-2028).

Autoridades declinaron revelar si las balas se originaron como ataque directo contra la autoridad o fueron fuego cruzado; tampoco aclararon si hay detenidos pese al doble crimen en zona vigilada mientras los niños abrían sus regalos.