Al menos cinco miembros de una familia mueren en un choque múltiple en el norte de Perú

Al menos cinco personas, al parecer todas integrantes de una misma familia, murieron este miércoles luego de que se produjera un choque múltiple en la carretera Panamericana Norte, en la región de Áncash, en el norte de Perú, informaron medios locales.

Las víctimas mortales, entre las que hay tres menores de edad, iban a bordo de una camioneta que quedó totalmente destruida tras impactar contra un camión frigorífico que al parecer se había estacionado por presentar problemas mecánicos a la altura de la playa La Gramita, en la provincia costera de Casma, a unos 380 kilómetros de Lima.

En el accidente también resultaron heridas, al menos, cuatro personas más y se vieron implicadas otras dos camionetas y un tráiler que recorrían la zona,