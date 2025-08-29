type here...
Buscar
30.7 C
Managua
viernes, agosto 29, 2025
Internacionales

Al menos 70 muertos en naufragio en Mauritania, noroeste de África

Por Diana Alborán
Lectura: Menos de un minuto(s)

Al menos 70 personas murieron en el naufragio de una patera en Mauritania, en el noroeste de África que iba rumbo a Canarias.

Las operaciones de búsqueda y rescate continúan activas a la altura de la zona de M’haijratt, situada a unos 60 kilómetros al norte de Nuakchot, donde se produjo el naufragio.

Según han relatado los supervivientes, los personas que viajaban en la patera eran en su mayoría de nacionalidad gambiana y senegalesa y habían zarpado de Gambia seis días antes con rumbo a las islas Canarias.

Los equipos de salvamento recuperaron 20 cadáveres y rescataron a 17 supervivientes se preparan para bucear y revisar el barco hundido, en el que se calcula que viajaban 160 migrantes, en su mayoría procedentes de Zambia y Senegal.

La ruta migratoria desde la costa africana a Canarias, denominada ”vía atlántica”, está considerada como una de las más peligrosas del mundo, con miles de fallecidos cada año.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456