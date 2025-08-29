Al menos 70 muertos en naufragio en Mauritania, noroeste de África

Al menos 70 personas murieron en el naufragio de una patera en Mauritania, en el noroeste de África que iba rumbo a Canarias.

Las operaciones de búsqueda y rescate continúan activas a la altura de la zona de M’haijratt, situada a unos 60 kilómetros al norte de Nuakchot, donde se produjo el naufragio.

Según han relatado los supervivientes, los personas que viajaban en la patera eran en su mayoría de nacionalidad gambiana y senegalesa y habían zarpado de Gambia seis días antes con rumbo a las islas Canarias.

Los equipos de salvamento recuperaron 20 cadáveres y rescataron a 17 supervivientes se preparan para bucear y revisar el barco hundido, en el que se calcula que viajaban 160 migrantes, en su mayoría procedentes de Zambia y Senegal.

La ruta migratoria desde la costa africana a Canarias, denominada ”vía atlántica”, está considerada como una de las más peligrosas del mundo, con miles de fallecidos cada año.