Al menos 40 muertos y 115 heridos tras un incendio en bar de centro turístico en Suiza

Unas 40 personas murieron y 115 resultaron heridas, muchas de ellas de gravedad, en un incendio en un bar de un centro de esquí en Suiza.

El comandante de la policía del cantón del Valais, Frédéric Gisler, dijo durante una conferencia de prensa que la mayoría de los heridos se encuentra en estado grave y temen que el número de fallecidos pueda aumentar.

Helicópteros y ambulancias acudieron rápidamente al lugar para asistir a los heridos, incluidos algunos de distintos países, informaron las autoridades.

Mathias Reynard, presidente del consejo del cantón de Valais, indicó que se desplegaron 42 ambulancias, 13 helicópteros y tres vehículos de emergencia procedentes de toda la región.

Explicó que alrededor de 35 personas acudieron por su cuenta a centros de atención locales. y otras 80 personas recibieron atención en hospitales.