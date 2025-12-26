Al menos 3 muertos por el mal tiempo que afecta al sur del estado de California

Las autoridades han identificado a las víctimas como James Caravallo, Richard Michael Wilsey y Roberto Ruiz. Mientras tanto, una ola invernal golpea al Noreste.

Al menos tres personas han muerto por las fuertes tormentas que azotan a California con lluvias e inundaciones catastróficas durante las fiestas navideñas, mientras los meteorólogos vaticinan que las condiciones seguirán siendo severas.

Uno de los hombres que falleció en las inundaciones era un agente del sheriff en Sacramento. La Oficina del Sheriff del Condado de Sacramento informó que James Caravallo murió en un accidente de auto camino al trabajo, en Nochebuena.

Además, otro hombre identificado como Richard Michael Wilsey, de 74 años y residente de Redding, murió el domingo como resultado de las inundaciones, según la Oficina del Sheriff del Condado de Shasta.