Al menos 12 muertos en un nuevo derrumbe en una zona minera del noreste de RD del Congo

Al menos 12 personas han muerto como consecuencia de un nuevo derrumbe ocurrido en la zona minera de Rubaya, en el noreste de la República Democrática del Congo (RDC), informó este sábado a EFE un líder de la sociedad civil local.

El deslizamiento de tierra tuvo lugar este viernes tras las lluvias caídas en la aldea de Gasasa, una reserva estratégica de coltán en el territorio de Masisi, en la provincia de Kivu del Norte.

«Gasasa se vio sacudida nuevamente tras una lluvia ligera que hizo que el terreno se volviera aún más frágil y resbaladizo. En ese momento, un grupo de mineros se preparaba para descender a las minas cuando, lamentablemente, el terreno cedió, sepultando gran parte» de la aldea, dijo a EFE por teléfono el secretario de coordinación de la sociedad civil de Masisi, Voltaire Sadiki.

Algunas casas quedaron sepultadas y en un recuento preliminar se ha podido confirmar la muerte de 12 mineros que se encontraban allí antes de la tragedia, señaló Sadiki.