45 peregrinos indios mueren al chocar autobús con camión cisterna en Arabia Saudita

Al menos 45 peregrinos musulmanes indios perdieron la vida esta madrugada después que el autobús en el que viajaban sufriera un terrible accidente al colisionar contra un camión cisterna de gasolina cerca de la ciudad saudí de Medina, cuando regresaban de cumplir con su sagrada peregrinación a La Meca.

Trágico accidente en Arabia Saudita cobra la vida de 45 peregrinos musulmanes indios

El jefe de Policía de la ciudad india de Hyderabad, de donde procedían la mayoría de las víctimas, confirmó oficialmente la muerte de 45 de las 46 personas que viajaban en ese autobús, según informa el diario ‘The Indian Express’.

La colisión entre el vehículo de pasajeros y el camión cisterna cargado con combustible ocurrió en las primeras horas de la madrugada, cuando la visibilidad en las carreteras del desierto suele ser limitada. Las autoridades saudíes investigan las causas exactas del siniestro, aunque las primeras versiones apuntan a que el impacto fue de tal magnitud que dejó pocas posibilidades de supervivencia para quienes viajaban en el autobús.

El primer ministro indio, Narendra Modi, lamentó públicamente lo ocurrido y ha informado que tanto la Embajada india en Riad, la capital de Arabia Saudí, como el consulado en Yeda están ofreciendo toda la ayuda posible a los familiares de las víctimas y al único sobreviviente del accidente.

«Me entristece profundamente el accidente ocurrido en Medina en el que se vieron involucrados ciudadanos indios. Mis pensamientos están con las familias que han perdido a sus seres queridos. Ruego por la pronta recuperación de todos los heridos», expresó el mandatario indio en un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), donde expresó sus condolencias a las familias afectadas por esta terrible pérdida.

Los peregrinos fallecidos habían viajado miles de kilómetros desde la India para cumplir con el Hajj o la Umrah, las peregrinaciones sagradas que todo musulmán debe realizar al menos una vez en su vida si tiene los medios para hacerlo. Después de completar los rituales religiosos en La Meca, el grupo se dirigía de regreso cuando ocurrió el fatal encuentro con el camión cisterna en la carretera que conecta las ciudades santas.

La mayoría de las víctimas provenían de Hyderabad, una ciudad con una significativa población musulmana en el sur de la India, donde ahora las familias enfrentan el doloroso proceso de esperar la repatriación de los cuerpos de sus seres queridos que partieron llenos de fe y esperanza para nunca volver con vida.