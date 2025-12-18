2 muertos tras tiroteo en Orange Park, Florida; sospechoso bajo custodia

Dos personas murieron en un tiroteo el miércoles por la noche en Orange Park, según la Oficina del Sheriff del Condado de Clay (CCSO).

Alrededor de las 11:30 p.m., los agentes del CCSO respondieron a reportes de un tiroteo en Hanging Moss Drive.

CCSO confirmó a News4JAX que dos mujeres víctimas del tiroteo fallecieron y que el sospechoso se encuentra bajo custodia.

“Esta sigue siendo una investigación activa y en curso; se proporcionará más información cuando esté disponible”, indicó la oficina del sheriff.

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