La cantante y actriz estadounidense Selena Gomez obtuvo una importante victoria legal luego de que fuera desestimada definitivamente la demanda por presunto fraude que enfrentaba junto a su madre, Mandy Teefey, y su antigua socia empresarial, Daniella Pierson, por problemas relacionados con Wondermind, una empresa dedicada a promover el bienestar y la salud mental.

La demanda había sido presentada en agosto de 2026 por cinco inversionistas, quienes aseguraban haber invertido aproximadamente 1.2 millones de dólares en la compañía y acusaban a sus fundadoras de proporcionar información engañosa sobre el funcionamiento, las finanzas y los proyectos comerciales de la empresa.

Entre los señalamientos figuraba la supuesta promesa de desarrollar una aplicación móvil, establecer acuerdos publicitarios y aprovechar la popularidad de Selena Gomez para impulsar el negocio. Sin embargo, los inversionistas afirmaron que varias de estas iniciativas nunca llegaron a concretarse y que desconocían las dificultades financieras que atravesaba la compañía.

Ante las acusaciones, el equipo legal de la intérprete de “Lose You to Love Me” rechazó cualquier participación de la artista en un supuesto fraude y sostuvo que ella no estaba involucrada en la administración diaria de Wondermind. Según su defensa, la gestión estaba principalmente en manos de su madre y Daniella Pierson, quienes ejercían como codirectoras ejecutivas.

Finalmente, los demandantes decidieron retirar voluntariamente la demanda en su totalidad y de manera definitiva, luego de que la defensa de Gomez presentara una moción para desestimar las acusaciones. La resolución impide que los mismos demandantes vuelvan a presentar estos cargos.

Tras conocerse la decisión, el abogado de la artista, Mathew Rosengart, expresó que Selena estaba satisfecha con el cierre del caso y que esperaba dejar atrás este episodio.

Wondermind fue fundada en 2021 por Selena Gomez, Mandy Teefey y Daniella Pierson con el propósito de ofrecer herramientas, contenidos y recursos para acercar el cuidado de la salud mental a más personas.

Con esta resolución, la estrella de Hollywood cierra uno de los conflictos legales que había generado atención alrededor de sus proyectos empresariales.