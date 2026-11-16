La reconocida actriz británica Tina Simmons, recordada por su participación en icónicas franquicias cinematográficas como “Star Wars”», “James Bond” y “Batman”, fue encontrada sin vida en el interior de su apartamento a los 83 años de edad.

Tina Simmons

La noticia fue confirmada por su amiga y colega, la actriz Madeline Smith, quien expresó su profundo pesar a través de las redes sociales:

“Estoy devastada. Encontraron muerta en su departamento a Tina Simmons. Es terrible. Era mi amiga desde 1968. ¡Qué cruel es morir sola! Espero saber pronto de una celebración en honor a esta querida alma”, dijo Madeline.

A lo largo de seis décadas de trayectoria artística, Simmons participó en más de 300 producciones de cine y televisión, dejando huella en exitosas cintas como “Batman: El caballero de la noche”, “Misión: Imposible”, diversas entregas de la saga “James Bond” y “¿Quién engañó a Roger Rabbit?”.

