La superestrella estadounidense Beyoncé volvió a hacer historia en la industria musical al convertirse en la primera artista en alcanzar las 100 nominaciones a los premios Grammy a lo largo de su carrera, luego de recibir una nueva candidatura para la edición 2027 de estos prestigiosos galardones.

El histórico reconocimiento llegó gracias a su canción “Morning Dew (Donk)”, que fue nominada en la categoría de Mejor Interpretación Solista de R&B, tras el anuncio oficial de los candidatos realizado el lunes 16 de noviembre por la Academia de la Grabación.

El tema fue publicado el pasado 4 de julio y tiene un significado especial para la cantante, ya que originalmente había sido grabado durante la etapa de producción de B’Day, su segundo álbum de estudio, cuyo vigésimo aniversario se aproxima. La canción fue producida por Beyoncé junto al reconocido productor Pharrell Williams.

En esta categoría, la intérprete tendrá que competir con Kehlani por “Out the Window”, Victoria Monét con “Let Me”, Jill Scott por “Pressha” y Tems con “What You Need”.

Pero las nominaciones no son el único récord que presume la artista. Beyoncé también mantiene el título de la intérprete con más premios Grammy ganados en la historia, con un total de 35 estatuillas.

Su trayectoria alcanzó otro momento histórico en 2023, cuando superó al director de orquesta Georg Solti, quien mantenía la marca anterior con 31 galardones. Posteriormente, en 2025, consiguió tres premios más gracias a su producción Cowboy Carter, incluyendo su primera victoria en la categoría de Álbum del Año.

Con este nuevo reconocimiento, la intérprete de éxitos como “Single Ladies”, “Halo” y “Crazy in Love” reafirma su lugar entre las figuras más influyentes de la música mundial, después de casi tres décadas de trayectoria artística.

La edición número 69 de los Premios Grammy se celebrará el próximo 7 de febrero de 2027 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California. La ceremonia será transmitida por ABC y estará disponible también en Disney+ y Hulu, donde se conocerá si Beyoncé consigue sumar otro gramófono a su impresionante colección.